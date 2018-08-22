Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Венесуэле из-за землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, пять последних этажей двухсотметрового недостроенного небоскреба в Каракасе, известного как Башня Давида, накренились на 25%.

"Мы готовимся, потому что Башня Давида — старое здание и оно потрескалось на верхних этажах. Оно может рухнуть от любого движения", — уточнил руководитель гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнан Матео.

На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Очаг землетрясения располагался на глубине 113 км.

Информации о жертвах пока не поступало.