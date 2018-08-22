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    В Венесуэле из-за землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Венесуэле из-за землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По словам министра  внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля,  пять последних этажей двухсотметрового недостроенного небоскреба в Каракасе, известного как Башня Давида, накренились на 25%.

    "Мы готовимся, потому что Башня Давида — старое здание и оно потрескалось на верхних этажах. Оно может рухнуть от любого движения", — уточнил руководитель гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнан Матео.

    На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Очаг землетрясения располагался на глубине 113 км.

    Информации о жертвах пока не поступало.

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