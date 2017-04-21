В Венесуэле группа вооруженных людей напала на роддом

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Родильный дом, расположенный в столице Венесуэлы Каракасе, накануне вечером подвергся нападению группы вооруженных лиц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД страны Делси Родригес.

"Я сообщаю международному сообществу, что нанятые оппозицией вооруженные банды напали на больницу матери и ребенка, где находились 54 ребенка", — говорится в сообщении, опубликованном на странице глава внешнеполитического ведомства страны в Twitter.

По словам министра, президент Николас Мадуро уже отдал распоряжение об эвакуации госпиталя с целью защиты детей и новорожденных.

Как передает портал Noticias24, инцидент произошел в больнице Hospital Materno Infantil Hugo Chávez. Сведения о пострадавших в результате нападения не приводятся.

Отметим, что нападение произошло на фоне массовых протестов в стране в связи с решением Верховного суда об ограничении деятельности оппозиционной Национальной ассамблеи.