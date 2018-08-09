В Венесуэле двух депутатов лишили парламентской неприкосновенности

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Национальное учредительное собрание Венесуэлы на своем специальном заседании в среду лишило парламентской неприкосновенности оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее решение было принято после того, как накануне президент Николас Мадуро обвинил Борхеса и Рекесенса в причастности к покушению с использованием дронов. Сам Борхес в ответ на обвинения назвал происходящее фарсом. Он также обвинил власти в похищении депутата Рекесенса, несмотря на имевшийся у него парламентский иммунитет.

За снятие иммунитета с Борхеса и Рекесенса проголосовали все члены учредительного собрания, состоящего исключительно из сторонников Мадуро и обладающего сейчас всей полнотой законодательной власти вместо фактически отстраненного от участия в политической жизни страны парламента, контролируемого оппозицией.