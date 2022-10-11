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В Венесуэле число жертв наводнений и оползней возросло до 36

В Венесуэле число жертв наводнений и оползней возросло до 36 В результате наводнений и оползней на севере Венесуэлы не менее 36 человек погибли, еще 56 числятся пропавшими без вести.
Другие страны
11 октября 2022 г. 02:17
В Венесуэле число жертв наводнений и оползней возросло до 36

В результате наводнений и оползней на севере Венесуэлы не менее 36 человек погибли, еще 56 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Ремихио Себальос.

"К сожалению, к настоящему моменту у нас 36 погибших и 56 человек числятся пропавшими", - сказал он. Его заявления опубликовали на странице МВД в Twitter. Ранее сообщалось о 22 погибших.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. По данным благотворительной организации "Каритас", в результате удара стихии разрушились почти 800 домов.

Напомним, что проливные дожди, вызвавшие оползни и наводнения, начались в Лас-Техериасе 8 октября. Пострадавший район объявили зоной бедствия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 9 октября объявил в стране трехдневный траур в связи с гибелью людей.

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Версия на азербайджанском языке Venesuelada daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb

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