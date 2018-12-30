 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Венесуэле более 30 человек пострадали в результате ДТП с 13 автомобилями

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб и 34 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 13 автомобилей в Венесуэле.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила венесуэльская газета El Universal.

    По ее данным, инцидент произошел в субботу утром на шоссе в северном штате Миранда. Автобус врезался в несколько стоящих автомобилей. В результате ДТП один человек погиб на месте, 34 получили различные травмы и были доставлены в ближайшие больницы.

    Власти начали расследование причин происшествия, добавляется в публикации. По словам очевидцев, у автобуса отказали тормоза.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi