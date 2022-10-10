В Венесуэле более 20 человек погибли в результате наводнений

По меньшей мере 22 человека погибли, еще 52 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на севере Венесуэлы.

По меньшей мере 22 человека погибли, еще 52 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на севере Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Television, об этом сообщила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

"К настоящему моменту обнаружены тела 22 погибших, более 52 числятся пропавшими без вести", - сказала она журналистам.

По ее словам, в окрестностях города Лас-Техериас из берегов вышли несколько горных рек. "Президент Николас Мадуро объявит этот район зоной бедствия, и он также объявил трехдневный траур", - сказала Родригес. В настоящее время на месте ведутся спасательные работы.