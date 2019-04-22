В Венесуэле бандиты напали на семью во время праздника

Девять человек погибли в результате нападения бандитов на семью во время праздника в Венесуэле.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в воскресенье, 21 апреля, в местной полиции.

По данным правоохранителей, нападение произошло в штате Арагуа.

"Девять погибших и двое раненых оставила атака банды в районе Ла-Эсперанса муниципалитета Сан-Матео в штате Арагуа", - говорится в сообщении местной полиции.

Власти сообщают, что нападение было совершено на семью, которая праздновала Пасху. После убийства преступники подожгли дом жертв, пытаясь скрыть следы преступления. Однако пять человек выжили, сейчас они дают показания полиции.