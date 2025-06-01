В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало в Каракасе главу росийско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко.
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Уточняется, что задержание и обыск в доме в районе Сан-Бернардино произошли 15 мая.
Издание связывает арест с тем, что Фроленко принял участие в открытии памятника Неизвестному солдату в Каракасе, которое организовала местная вооруженная группировка La Piedrita.
"В течение нескольких лет Фроленко занимался теневыми делами в Венесуэле и был замешан в мошенничестве, нацеленном на частных предпринимателей", — рассказал источник в интервью Infobae.