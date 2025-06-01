О нас

В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты

В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало в Каракасе главу росийско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко.
Другие страны
1 июня 2025 г. 09:17
В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало в Каракасе главу росийско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко.

Как передает Report, об этом сообщает издание Infobae.

Уточняется, что задержание и обыск в доме в районе Сан-Бернардино произошли 15 мая.

Издание связывает арест с тем, что Фроленко принял участие в открытии памятника Неизвестному солдату в Каракасе, которое организовала местная вооруженная группировка La Piedrita.

"В течение нескольких лет Фроленко занимался теневыми делами в Венесуэле и был замешан в мошенничестве, нацеленном на частных предпринимателей", — рассказал источник в интервью Infobae.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi