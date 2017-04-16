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    В Венесуэле 30 человек задержали за вандализм во время протестов

    Участники беспорядков разграбили несколько магазинов, вступали в столкновения с полицией

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Венесуэльские власти задержали 30 человек за совершение правонарушений в ходе акций протеста в городе Лос-Текес, столице штата Миранда.

    Как передает Report, об этом сообщила в субботу газета El Nacional.

    "Задержанные занимались разрушением объектов инфраструктуры, препятствовали движению и перекрывали улицы столицы штата, - цитирует издание Франсиско Гарсеса, главу муниципалитета Гуайкапуро, где расположен город. - В субботу ситуацию взяли под контроль силы безопасности". Как сообщается, участники беспорядков в Лос-Текес разграбили несколько магазинов и неоднократно вступали в столкновения с полицией.

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