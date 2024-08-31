В Венесуэле 12 часов практически полностью отсутствовали электроснабжение и связь

Электроснабжение, интернет и мобильная связь в Венесуэле были практически полностью отключены в течение 12 часов.

Электроснабжение, интернет и мобильная связь в Венесуэле были практически полностью отключены в течение 12 часов.

Как передает Report со ссылкой на газету El Nacional , сейчас они начали восстанавливаться.

Первые сообщения об отключениях электроэнергии и связи появились ранним утром 30 августа. Полное или частичное отключение произошло в 23 штатах и столичном округе. Власти Венесуэлы считают причиной таких проблем саботаж со стороны оппозиции, в этот раз, в частности, в свете ее обвинений в подтасовке результатов президентских выборов, которые прошли в стране в конце июля и на которых победил Николас Мадуро. Сам Мадуро назвал в Telegram-канале ситуацию с электроснабжением "отчаянным нападением фашизма" и "преступной атакой", пообещав преодолеть сложности.

Днем 30 августа глава МВД Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в эфире телеканала VTV сообщил, что "сеть стала восстанавливаться". На данный момент от местных жителей поступают сообщения, что ситуация нормализуется.

По данным El Nacional, в последнее десятилетие проблема отключений света и связи возникает довольно часто во всей Венесуэле. Местные власти считают ее причиной попытки оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране, однако эксперты часто видят в этом главным образом экономические мотивы, в частности нехватку инвестиций в энергетический сектор.