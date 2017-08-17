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    В венесуэльской тюрьме более 35 заключенных погибли в ходе столкновений

    Власти пытались восстановить контроль над тюрьмой, заключенные противодействовали этому

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Службы безопасности Венесуэлы провели операцию в тюрьме в штате Амасонас, в ходе столкновений с представителями властей погибли 37 заключенных.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Операция в одной из тюрем столицы штата города Пуэрто-Аякучо была проведена в ночь на среду.

    Как заявил член городского совета Хосе Мехиас, власти "пытались восстановить контроль над тюрьмой, заключенные противодействовали этому".

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