В Венеции в результате непогоды погибли два человека

Два человека стали жертвами непогоды, обрушившейся на Венецию и соседние с ней острова, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Первым из погибших стал 78-летний мужчина, житель острова Пеллестрина. Он скончался в результате удара током, пытаясь запустить электронасос в затопленном доме. Вторым стал также житель Пеллестрины, он скончался у себя дома.

Нынешняя "высокая вода" привела к серьезному ущербу для города: в соцсетях распространяются снимки выброшенных на набережные речных трамваев вапоретто и лодок. Затоплен весь исторический центр: вода заполнила даже крипту базилики Сан-Марко. Закрыты школы, горожан просят не покидать дома. Наблюдаются перебои с телефонной связью.

Городская транспортная сеть в свою очередь сообщает о постепенном восстановлении движении вапоретто из-за частично сошедшей воды. Коммунальные службы ликвидируют последствия подтоплений.

Как заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, город намерен объявить режим бедствия и обратиться к правительству за помощью. В приливе и ливнях он обвинил глобальное потепление.