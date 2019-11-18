В Венеции после наводнения возобновили свою работу школы и музеи

Школы и музеи, закрытые ранее из-за рекордного за полвека наводнения в Венеции, вновь открываются сегодня, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным местных СМИ, возобновляют движение и водные трамвайчики - вапоретто, которые являются основным средством передвижения в Венеции. Накануне уровень воды в городе достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. При этом, как сообщали метеорологи, значительного улучшения ситуации не стоит ожидать до завтра.

Сегодня департамент гражданской защиты Италии объявил последний - красный - уровень погодной опасности в Тоскане и Эмилии-Романье из-за ожидаемых там сильных ливней и гроз, которые могут вновь спровоцировать разлив рек в этих областях. Накануне в Тоскане из берегов вышла река Арно, в качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько сотен человек. Сегодня также в нескольких городах, в том числе в Пизе, власти распорядились закрыть школы из соображений безопасности. Максимальный уровень опасности действует и в некоторых районах Фриули-Венеции-Джулии.

В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр.

После наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию.