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В Венеции планируют ввести ограничение численности туристических групп

В Венеции планируют ввести ограничение численности туристических групп Власти Венеции одобрили решение о сокращении численности туристических групп в сопровождении гида.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 23:19
В Венеции планируют ввести ограничение численности туристических групп

Власти Венеции одобрили решение о сокращении численности туристических групп в сопровождении гида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в исторической островной части города, а также на островах Мурано, известном мастерством стеклодувов, Бурано, где делают кружева, и Торчелло, первом обитаемом острове в лагуне до основания Венеции, они не должны превышать 25 человек.

Как уточняется на городском информативном портале, это решение еще должно быть одобрено государственным советом (парламентом) и в этом случае вступит в силу с 1 июня 2024 года. По утверждению инициаторов меры, она позволит в дальнейшем лучше организовать туристические потоки, а также обеспечивать общественный порядок. Кроме того, планируется запретить микрофоны гидов, превышающие по громкости определенные ограничения.

Это не первая попытка обуздать "дикий туризм" в Венеции, одном из самых посещаемых городов Италии. Так, городские власти уже одобрили введение своего рода "входного билета" в город для туристов, которые приезжают на день, не оставаясь на ночлег. Цена зависит от периода года, "высоких" и "низких" сезонов. Пока мера не вступила в силу, поскольку во время пандемии туризм сократился сам по себе. Сейчас, когда туризм в Италии вернулся к допандемийным показателям, меру планируется начать тестировать весной.

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Версия на азербайджанском языке Venesiya turist qruplarının sayına məhdudiyyət tətbiq etməyi planlaşdırır

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