В Венеции объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений - ВИДЕО

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом он сам сообщил в Twitter.

Л.Бруньяро, стоя по колено в воде на площади Сан-Марко, рассказал, что сильные дожди нанесли серьезный урон Венеции.

По его словам, уровень воды достиг 1,8 м.

"Ситуация драматическая", - указал мэр города.

Местные СМИ пишут, центральная венецианская площадь Сан-Марко была затоплена более чем на один метр шестой раз за 1200 лет.

За последнее время большая часть Италии подверглась проливным дождям. В ближайшие дни в стране также прогнозируется плохая погода.