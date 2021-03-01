В Венеции из-за отливов сильно упал уровень воды

Катера и вапоретто курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел

В Венеции обмелели некоторые водные "артерии", в том числе и туристические. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Insider.

Город снова оказался во власти природных аномалий: из-за рекордных отливов уровень воды снизился на 48 сантиметров. Теперь многие гондолы и лодки стоят на суше.

Катера и вапоретто курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел.

Еще два месяца назад город страдал от приливов. Площадь Сан-Марко была затоплена, магазинам и другим предприятиям был нанесен имущественный ущерб, хотя и не такой сильный, как в ноябре 2019 года. Тогда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.