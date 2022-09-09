В Вене заявили, что ЕС продлит санкции против всех лиц из РФ без исключений

В Вене заявили, что ЕС продлит санкции против всех лиц из РФ без исключений

Власти ЕС не намерены пересматривать санкции, введенные в отношении конкретных лиц РФ, ограничения продлят в прежнем виде.

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