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В Вене заявили, что ЕС продлит санкции против всех лиц из РФ без исключений

В Вене заявили, что ЕС продлит санкции против всех лиц из РФ без исключений Власти ЕС не намерены пересматривать санкции, введенные в отношении конкретных лиц РФ, ограничения продлят в прежнем виде.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 12:48
В Вене заявили, что ЕС продлит санкции против всех лиц из РФ без исключений

Власти ЕС не намерены пересматривать санкции, введенные в отношении конкретных лиц РФ, ограничения продлят в прежнем виде.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Wiener Zeitung.

"Я могу заверить, что ЕС - един в этом вопросе, санкции менять не будут. Санкции также продлят в отношении всех лиц из списков, без изменений. Единая позиция может быть проблематичной (...) Но непосредственно в такой переломный момент необходимо действовать единым фронтом, даже если это трудно", - сказал он.

При этом он выразил уверенность в эффективности санкций ЕС против РФ.

Также он заявил, что соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией может прекратить действовать уже в этот понедельник. Однако министр выступил против полного запрета на въезд россиян в Евросоюз.

Кроме того, глава МИД Австрии заявил, что на фоне нынешних событий он настроен оптимистично в отношении экономических перспектив Европы.

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