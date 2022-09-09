В Вене заявили, что ЕС продлит санкции против всех лиц из РФ без исключений

Власти ЕС не намерены пересматривать санкции, введенные в отношении конкретных лиц РФ, ограничения продлят в прежнем виде.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Wiener Zeitung.
"Я могу заверить, что ЕС - един в этом вопросе, санкции менять не будут. Санкции также продлят в отношении всех лиц из списков, без изменений. Единая позиция может быть проблематичной (...) Но непосредственно в такой переломный момент необходимо действовать единым фронтом, даже если это трудно", - сказал он.
При этом он выразил уверенность в эффективности санкций ЕС против РФ.
Также он заявил, что соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией может прекратить действовать уже в этот понедельник. Однако министр выступил против полного запрета на въезд россиян в Евросоюз.
Кроме того, глава МИД Австрии заявил, что на фоне нынешних событий он настроен оптимистично в отношении экономических перспектив Европы.