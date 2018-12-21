 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате стрельбы в центре Вены погиб один человек

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате полученных огнестрельных ранений в центре Вены, один пострадавший доставлен в больницу. 

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в спасательной службе Австрии.

    "Один человек погиб от полученных ранений", - отметили в спасательной службе. 

    Стрельба произошла у ресторана Figlmuller в центре Вены. 

    Полиция в настоящее время разыскивает преступника. Причины произошедшего выясняются.

    На месте ЧП работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии "Кобра". Над центром Вены ведет патрулирование полицейский вертолет. В центр города стягиваются усиленные наряды полиции, многие улицы перекрыты.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi