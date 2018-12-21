В результате стрельбы в центре Вены погиб один человек

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате полученных огнестрельных ранений в центре Вены, один пострадавший доставлен в больницу.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в спасательной службе Австрии.

"Один человек погиб от полученных ранений", - отметили в спасательной службе.

Стрельба произошла у ресторана Figlmuller в центре Вены.

Полиция в настоящее время разыскивает преступника. Причины произошедшего выясняются.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии "Кобра". Над центром Вены ведет патрулирование полицейский вертолет. В центр города стягиваются усиленные наряды полиции, многие улицы перекрыты.