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В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ

В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ Первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет в четверг в Вене.
Другие страны
13 января 2022 г. 07:45
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ

Первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет в четверг в Вене.

Как передает Report, kлючевой темой встречи станет презентация министром иностранных дел Польши Збигневом Рау государствам - участникам этой региональной структуры приоритетов польского председательства в ОБСЕ, которое перешло с 1 января к Варшаве от Швеции. Специальной тематической дискуссии о ведущихся переговорах России и США о гарантиях безопасности не предполагается.

Учредительное заседание Постоянного совета ОБСЕ в начале года по традиции посвящено презентации программы действующего председателя и ответным заявлениям представителей 57 государств - участников организации, в том числе России и США, в которых они могут затронуть отдельные вопросы евробезопасности. Как сообщили в польском председательстве, Рау представит программу на 2022 год с акцентом на инициативы по урегулированию региональных и замороженных конфликтов путем поддержки региональных структур и институтов ОБСЕ, усилия по поддержке гражданского населения в зонах конфликтов и действия по стимулированию устойчивого развития в регионе ОБСЕ в условиях восстановления от пандемии.

Государства - участники ОБСЕ также смогут выступить с заявлениями относительно приоритетов Польши и их видения ситуации в регионе ответственности этой организации.

Польша с 1 января 2022 года переняла председательство в ОБСЕ от Швеции.

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