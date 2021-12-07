В Вене с 13 декабря отменят локдаун для привитых

Власти Вены с 13 декабря начнут постепенный выход из локдауна со снятия ограничений на выход из дома для привитых от коронавируса, с 20 декабря планируется в дневное время открыть места общественного питания для привитых и переболевших, ночные заведения б

Власти Вены с 13 декабря начнут постепенный выход из локдауна со снятия ограничений на выход из дома для привитых от коронавируса, с 20 декабря планируется в дневное время открыть места общественного питания для привитых и переболевших, ночные заведения будут по-прежнему закрыты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг по итогам заседания оперативного штаба по вопросу выхода федеральной земли Вена из локдауна.

"Мы договорились, что ограничения на выход из дома для привитых должны завершиться 13 декабря. Все, что я сейчас вам сообщаю, я хочу обсудить завтра с членами правительства и главами других регионов, чтобы потом принять окончательное решение", - объявил Людвиг на пресс-конференции в Вене.

В Австрии в настоящее время продолжается локдаун с 22 ноября по 12 декабря. Правительство с самого начала планировало отменить локдаун с 13 декабря для привитых и переболевших. Ограничения с этого дня продолжат действовать только для непривитых.