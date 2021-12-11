В Вене протестуют против обязательной вакцинации от коронавируса

Вторые выходные подряд в Вене проходят массовые акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса, которое должно вступить в силу с февраля 2022 года.

Вторые выходные подряд в Вене проходят массовые акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса, которое должно вступить в силу с февраля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в демонстрациях в очередной раз примут участие десятки тысяч человек. Всего в городе запланировано более 20 акций.

К мирным протестам призвала оппозиционная Австрийская партия свободы, лидер которой Херберт Кикль, как ожидается, выступит с речью перед собравшимися. Согласно заявлению полиции, безопасность на митингах обеспечивают 1,4 тыс. полицейских из разных регионов Австрии.

Движение в центре Вены парализовано из-за перекрытых дорог для прохода колонн демонстрантов.