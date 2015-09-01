В Вене прошла многотысячная акция в поддержку мигрантов

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Около 20 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Вене против плохого обращения с мигрантами, прибывающими в страны ЕС, сообщает местная полиция, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Добро пожаловать, беженцы" и "Я не хочу, чтоб Европа стала братской могилой".

Часть центра города была перекрыта в ходе шествия. Участники акции пели популярные австрийские песни о любви и солидарности.

Ранее австрийская полиция сообщила, что около тысячи беженцев приехали на поездах в Вену из Будапешта в понедельник.

На платформе беженцев встречали волонтеры, которые раздавали им еду и напитки. Многие мигранты стазу же пересаживались на поезда, следующие в Германию.

Летом число мигрантов, прибывающих в страны Европы, достигло рекордного уровня: только в июле в страны ЕС прибыли 107,5 тысяч переселенцев.