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В Вене проходит заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном

​В Вене проходит заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном

Заседание совместной комиссии по выполнению ядерной сделки с Ираном началось в Вене. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, во встрече принимают участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана. 

Председательствует на заседании генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид

После выхода США из соглашения по иранской ядерной программе в мае 2018 года и восстановления санкций против Ирана Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств . 

Германия, Франция и Великобритания 14 января этого года объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

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