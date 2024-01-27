В Вене проходит масштабный протест против правых

Около 10 тысяч человек вышли на демонстрацию левых сил против правого экстремизма возле здания австрийского парламента в центре Вены.

Около 10 тысяч человек вышли на демонстрацию левых сил против правого экстремизма возле здания австрийского парламента в центре Вены.

Как передает Report , об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Митинг организовали несколько левых общественных объединений. Они заявили его в качестве продолжения германских демонстраций против ультраправых, и планировали охватить здание национального парламента живым кольцом из демонстрантов, однако большая часть митингующих скопилась на бульваре у главного входа в парламент, в связи с чем окружить его не удалось. Популярным лозунгом стал "все вместе против фашизма".

Некоторые участники протеста держат плакаты с оскорблениями в адрес самой популярной политической силы страны - правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) и ее председателя Герберта Кикля. Акцию поддержали правящая партия "Зеленых" и оппозиционные социал-демократы, которые занимают второе место в опросах популярности после АПС.

В минувшие выходные по всей Германии прошли многочисленные акции против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В них приняли участие около 1 млн. человек.