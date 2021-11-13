В Вене привитых и переболевших COVID-19 обяжут сдавать ПЦР-тест

Власти Вены собираются на предстоящей неделе ужесточить ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Привитые и переболевшие для посещения массовых спортивных и культурных мероприятий должны будут обязательно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Во всех крытых общественных помещениях нужно будет носить респираторные маски класса FFP2. Это правило будет распространяться на персонал и гостей ресторанов и кафе.
Вена также будет допускать людей к мероприятиям в соответствии с правилом "два П+": то есть привитые и переболевшие COVID-19 для посещения ночных баров, собраний с участием более 25 человек должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест будет действителен только 48 часов. Это правило коснется посещения спортивных мероприятий и культурных учреждений - кино, театров, опер.
Как отмечается, новое распоряжение властей Вены сейчас находится на доработке и должно вступить в силу на предстоящей неделе. С 15 ноября родители смогут записать на прививку от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.