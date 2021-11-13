В Вене привитых и переболевших COVID-19 обяжут сдавать ПЦР-тест

Власти Вены собираются на предстоящей неделе ужесточить ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Привитые и переболевшие для посещения массовых спортивных и культурных мероприятий должны будут обязательно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест н

Власти Вены собираются на предстоящей неделе ужесточить ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Привитые и переболевшие для посещения массовых спортивных и культурных мероприятий должны будут обязательно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба информации венской администрации.

Во всех крытых общественных помещениях нужно будет носить респираторные маски класса FFP2. Это правило будет распространяться на персонал и гостей ресторанов и кафе.

Вена также будет допускать людей к мероприятиям в соответствии с правилом "два П+": то есть привитые и переболевшие COVID-19 для посещения ночных баров, собраний с участием более 25 человек должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест будет действителен только 48 часов. Это правило коснется посещения спортивных мероприятий и культурных учреждений - кино, театров, опер.

Как отмечается, новое распоряжение властей Вены сейчас находится на доработке и должно вступить в силу на предстоящей неделе. С 15 ноября родители смогут записать на прививку от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.