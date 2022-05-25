В Вене оставили в силе обязательное ношение маски

Обязательное ношение маски типа FFP2 сохранится в Вене после 1 июня, несмотря на решение федерального правительства Австрии.

Обязательное ношение маски типа FFP2 сохранится в Вене после 1 июня, несмотря на решение федерального правительства Австрии.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил бургомистр Вены Михаэль Людвиг.

"Пандемия еще не закончилась. Мы остаемся на последовательном и безопасном пути. Ношение маски типа FFP2 остаётся обязательным в Вене в общественном транспорте, аптеках, врачебных кабинетах и больницах", - написал в соцсети Людвиг.

Ранее глава минздрава Австрии Йоханнес Раух заявил, что обязательное ношение масок в общественном транспорте и супермаркетах Австрии отменяется с 1 июня на три месяца, но сохраняется в медицинских учреждениях. При этом федеральное правительство вновь оставило право за регионами самостоятельно регулировать ужесточение или ослабление коронавирусных ограничений.