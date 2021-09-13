В Вене начинается встреча Совета управляющих МАГАТЭ

Встреча Совета управляющих МАГАТЭ открывается в понедельник в Вене, не исключено, что на ней может быть принята резолюция по иранской ядерной программе

Встреча Совета управляющих МАГАТЭ открывается сегодня в Вене, не исключено, что на ней может быть принята резолюция по иранской ядерной программе, передает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

Ряд шагов перед началом встречи предпринял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В частности, накануне он посетил Иран, где провел переговоры с главой Иранского агентства по ядерной энергии Мохамадом Эслами.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что теперь "инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированное оборудование и заменять носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и ОАЭИ". Способ и сроки будут согласовываются сторонами.

С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и грозил удалить видеозаписи за последние три месяца.