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В Вене начинается встреча Совета управляющих МАГАТЭ

В Вене начинается встреча Совета управляющих МАГАТЭ Встреча Совета управляющих МАГАТЭ открывается в понедельник в Вене, не исключено, что на ней может быть принята резолюция по иранской ядерной программе
Другие страны
13 сентября 2021 г. 10:15
В Вене начинается встреча Совета управляющих МАГАТЭ

Встреча Совета управляющих МАГАТЭ открывается сегодня в Вене, не исключено, что на ней может быть принята резолюция по иранской ядерной программе, передает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

Ряд шагов перед началом встречи предпринял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В частности, накануне он посетил Иран, где провел переговоры с главой Иранского агентства по ядерной энергии Мохамадом Эслами.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что теперь "инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированное оборудование и заменять носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и ОАЭИ". Способ и сроки будут согласовываются сторонами.

С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и грозил удалить видеозаписи за последние три месяца.

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Версия на английском языке IAEA Board of Governors meeting starting in Vienna

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