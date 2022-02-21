В Вене началось внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ

Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене.

Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, все страны ОБСЕ могут принять участие в спецзаседании.

В воскресенье представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский сообщил, что по просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Он уточнил, что пригласил к участию в заседании специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халита Чевика.