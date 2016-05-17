​В Вене началась встреча Международной группы поддержки Сирии

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Встреча Международной группы поддержки Сирии (МГПС), сопредседателям которой являются Россия и США, по урегулированию ситуации в этой стране началась в Вене, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в австрийскую столицу накануне, где провел переговоры с госсекретарем США Джоном Керри, представителями нескольких групп сирийской оппозиции, а также принял участие во встрече президентов Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Стороны в ходе встречи оценят выполнение российско-американского соглашения по установлению перемирия в Сирии.

При этом в центре внимания будут сроки его реализации, контроль за соблюдением, а также запуск политического процесса в Сирии.