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    ​В Вене началась встреча Международной группы поддержки Сирии

    В ходе встречи стороны оценят выполнение российско-американского соглашения по установлению перемирия в Сирии

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Встреча Международной группы поддержки Сирии (МГПС), сопредседателям которой являются Россия и США, по урегулированию ситуации в этой стране началась в Вене, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в австрийскую столицу накануне, где провел переговоры с госсекретарем США Джоном Керри, представителями нескольких групп сирийской оппозиции, а также принял участие во встрече  президентов Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

    Стороны в ходе встречи оценят выполнение российско-американского соглашения по установлению перемирия в Сирии.

    При этом в центре внимания будут сроки его реализации, контроль за соблюдением, а также запуск политического процесса в Сирии.

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