В Вене на стенах мечети появились оскорбительные для ислама надписи

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В столице Австрии Вене на стенах мечети Туна, принадлежащей Исламской федерации, появились оскорбительные для ислама надписи. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил официальный представитель мечети Туна Эрджан Каракуш. По его словам, это является следствием событий во Франции.

Как сказал Э.Каракуш, в последнее время в Австрии усилилась враждебность по отношению к исламу: "В мечети подбрасываются свиные органы, нападают на покрытых женщин. Все это вызывает наше беспокойство. Мы не знаем, что ожидать от них ночью, когда мы читаем намаз".

Он также отметил, что граждане обратились в полицию в связи с данным происшествием.