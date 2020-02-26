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В Вене эвакуировали школу из-за подозрения на коронавирус у учителя

​В Вене эвакуировали школу из-за подозрения на коронавирус у учителя

В австрийской столице Вене в среду эвакуировали школу из-за подозрения на наличие коронавируса у учительницы. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал OE24. 

Сообщается, что эвакуирована гимназия, расположенная в районе Йозефштадт. 

Известно, что учительница недавно побывала в Италии, и есть подозрение, что она могла заразиться коронавирусом. 

Накануне в Австрии подтвердились два первых случая заражения коронавирусом. Речь идет об итальянской паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине. 

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