​В Вене эвакуировали школу из-за подозрения на коронавирус у учителя

В австрийской столице Вене в среду эвакуировали школу из-за подозрения на наличие коронавируса у учительницы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал OE24.

Сообщается, что эвакуирована гимназия, расположенная в районе Йозефштадт.

Известно, что учительница недавно побывала в Италии, и есть подозрение, что она могла заразиться коронавирусом.

Накануне в Австрии подтвердились два первых случая заражения коронавирусом. Речь идет об итальянской паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине.