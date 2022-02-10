О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Веллингтоне арестовали 120 человек после разгона акции протеста у стен парламента

В Веллингтоне арестовали 120 человек после разгона акции протеста у стен парламента Полиция Новой Зеландии в четверг арестовала 120 человек в ходе разгона акции протеста у стен национального парламента в Веллингтоне, двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.
Другие страны
10 февраля 2022 г. 09:45
В Веллингтоне арестовали 120 человек после разгона акции протеста у стен парламента

Полиция Новой Зеландии в четверг арестовала 120 человек в ходе разгона акции протеста у стен национального парламента в Веллингтоне, двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полицейском управлении столичного округа.

В ходе брифинга для журналистов, отмечено, что после ареста еще 70 человек общее число арестованных полицией активистов выросло до 120. Ранее сообщалось о 50 задержанных. В дальнейшем стражи порядка намерены ужесточить меры.

Акция протеста у стен новозеландского парламента началась 8 февраля, когда протестующие, прибывшие из разных регионов страны, припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое мероприятие они назвали "Конвой 2022", последовав примеру канадских дальнобойщиков, акции протеста которых начались в североамериканской стране в январе текущего года. В среду участники акции попытались прорваться в здание парламента, но были оттеснены полицией, арестовавшей в тот раз троих активистов. Позднее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рекомендовала протестующим соблюдать правила и покинуть территорию парламента, отметив, что далеко не все новозеландцы разделяют их точку зрения.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный (максимальный) уровень тревоги из-за распространения "омикрон"-штамма коронавируса внутри страны. Предписываемые этим уровнем ограничения не слишком жесткие и касаются в основном числа посетителей различных учреждений и участников мероприятий, также обязательными остаются маски и социальная дистанция.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 120 nabbed in Wellington protest outside parliament building

Самое важное

Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
10 февраля 2022 г. 09:24
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18
Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
ВидеоРаспространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
8 февраля 2022 г. 17:26
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi