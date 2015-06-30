В Великом национальном собрании Турции начались выборы председателя

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Начались выборы на пост председателя Великого национального собрания Турции.

Как сообщает Report, к борьбе подключились четыре кандидата.

Заседание пройдет под председательством временного спикера турецкого парламента, представляющего Республиканскую народную партию (РНП) Дениза Байкала.

Его будут сопровождать 6 депутатов. Первые два этапа пройдут сегодня, при отсутствии кворума при голосовании завтра пройдут третий и четвертый этапы.

После парламентских выборов 7 июня каждая из переступивших 10-процентный барьер и завоевавших право быть представленными в парламенте четырех партий выдвинула своего кандидата на пост председателя. Это Исмет Йылмаз из правящей Партии справедливости и развития, Дениз Байкал из Республиканской народной партии, Экмеледдин Ихсаноглу из Партии националистического движения и Денгир Мир Мехмет Фырат из Народной демократической партии.

Выборы пройдут путем тайного голосования. Согласно пунктам Конституции, на первых двух этапах кандидат должен набрать 2/3 процентов (367) голосов. Председателем изберут кандидата, которому удастся в третьем голосовании заручиться поддержкой 276 депутатов.

В случае, если председателя не изберут и на третьем этапе, пройдет четвертый этап, предусмотренный для двух кандидатов, набравших при голосовании наибольшее количество голосов.

Кандидат, набравший на последнем этапе большинство голосов, станет председателем Великого национального собрания Турции.

После избрания председателя парламента Консультативный совет приступит к распределению руководителей парламентов (заместителей председателя).

В случае достижения договоренности окончательное решение будет оглашено на заседании парламента 3 июля.

Отметим, что до сих пор в Великом национальном собрании Турции было 25 председателей. После первого председателя, основоположника Турецкой Республики Мустафы Кямала Ататюрка долгие годы эту должность занимал Мустафа Абдулхалиг Ренда.

Избранный в 1935 году на пост председателя парламента Мустафа Абдулхалиг Ренда проработал на этой должности 11 лет (до 1946 года).

Самое короткое председательство в парламенте было у Исмета Сезгина (2 месяца и 1 неделя).