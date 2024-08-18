В Великобританию за сутки перебрались на лодках 500 нелегалов

Почти 500 нелегальных иммигрантов перебрались за сутки на надувных лодках из Франции через пролив Ла-Манш в Великобританию.

Почти 500 нелегальных иммигрантов перебрались за сутки на надувных лодках из Франции через пролив Ла-Манш в Великобританию.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении МВД Соединенного Королевства.

Отмечается, что всего за последнюю неделю в страну незаконно прибыли 1,4 тыс. иммигрантов, а с начала года их число превысило 19 тыс. человек.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза. С 2018 года на надувных лодках через Ла-Манш в королевство перебрались более 125 тысяч нелегалов.

Правительство Лейбористской партии, сформировавшееся после парламентских выборов 4 июля, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения потока нелегальных мигрантов в страну.