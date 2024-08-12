В Великобританию за день прибыли более 700 нелегальных мигрантов

Более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш.

Более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на статданные МВД страны.

Сообщается, что это стало рекордным с момента прихода лейбористов к власти показателем для одного дня.

Абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы в 2024 году был зафиксирован 18 июня, когда у власти все еще находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. На всеобщих выборах 4 июля победу одержали лейбористы.

В общей сложности с начала года в Великобританию прибыли 18 342 мигранта. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам.

За 2023 год в страну прибыли около 30 тыс. мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.