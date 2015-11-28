В Великобританию на "Скорой помощи" ввезли наркотиков на 2,4 млрд. долларов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Члены голландской группировки с помощью поддельных машин "Скорой помощи" провезли на территорию Великобритании сотни килограмм наркотиков на сумму около 2,4 миллиардов долларов, сообщает Report со ссылкой на Вести.Ru.

Сообщается, что преступники использовали фальшивую фельдшерскую форму и фиктивных пациентов на костылях, чтобы провозить кокаин, героин и другие вещества в разные точки Великобритании: Эссекс, Лондон, Манчестер, Мерсисайд, Уэст-Йоркшир и Мидлендс.

Установлено, что с начала 2014 по июнь 2015 года им удалось провезти по меньшей мере 45 партий наркотиков.

Членам банды грозит длительный тюремный срок.