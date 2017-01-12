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    В Великобритании жителей Эссекса эвакуируют из-за шторма

    Coтрудники полиции должны оповестить жителей о полном плане эвакуации, которая начнется в пятницу

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Жителей прибрежной британской деревни в Эссексе эвакуируют из-за сильного шторма.

    Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

    По данным, сoтрудники полиции должны оповестить жителей о полном плане эвакуации, которая начнется в пятницу, 13 января.

    «Это решение далось нам нелегко, однако оно принято в интересах всех жителей, чтобы обеспечить их безопасность, пока погода не измениться», — заявил инспектор местной полиции Рус Коул.

    Решение об эвакуации было принято после сообщений агентства окружающей среды, которое предупредило жителей восточного побережья Англии о возможной угрозе подтопления.

    Непогода в Британии привела к отмене ряда авиарейсов.

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