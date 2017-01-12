В Великобритании жителей Эссекса эвакуируют из-за шторма

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Жителей прибрежной британской деревни в Эссексе эвакуируют из-за сильного шторма.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

По данным, сoтрудники полиции должны оповестить жителей о полном плане эвакуации, которая начнется в пятницу, 13 января.

«Это решение далось нам нелегко, однако оно принято в интересах всех жителей, чтобы обеспечить их безопасность, пока погода не измениться», — заявил инспектор местной полиции Рус Коул.

Решение об эвакуации было принято после сообщений агентства окружающей среды, которое предупредило жителей восточного побережья Англии о возможной угрозе подтопления.

Непогода в Британии привела к отмене ряда авиарейсов.