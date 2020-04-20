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В Великобритании жертвами коронавируса стали свыше 16,5 тыс. человек

В Великобритании жертвами коронавируса стали свыше 16,5 тыс. человек

За последние сутки жертвами коронавируса в Великобритании стали 449 человек, число летальных исходов достигло 16 509 человек. 

Как сообщает Report, об этом заявило министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 

Отмечается, что в Королевстве диагноз COVİD-19 поставлен еще 4 676 лицам. Таким образом, число носителей инфекции выросло до 124 743 человек. 

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 436 000 человек. 637 407 из них выздоровели, 166 759 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

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