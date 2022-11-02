В Великобритании заявили о нехватке пилотов для F-35

В Великобритании не хватает летчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35, а их подготовка занимает слишком много времени.
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По его словам, ситуация с обучением специалистов "довольно проблематична".
Уоллес сказал, что в рамках подготовки летного состава постоянно происходят задержки. Из-за этого обучение специалистов может занять до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.
Отметим, что изначально Великобритания намеревалась приобрести в Соединенных Штатах 138 самолетов F-35. Однако с 2006 года Минобороны королевства купило 27 машин.