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В Великобритании заявили о нехватке пилотов для F-35

В Великобритании заявили о нехватке пилотов для F-35 В Великобритании не хватает летчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35, а их подготовка занимает слишком много времени.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 06:18
В Великобритании заявили о нехватке пилотов для F-35

В Великобритании не хватает летчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35, а их подготовка занимает слишком много времени.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес в комитете Палаты лордов [верхняя палата британского парламента - ред].

По его словам, ситуация с обучением специалистов "довольно проблематична".

Уоллес сказал, что в рамках подготовки летного состава постоянно происходят задержки. Из-за этого обучение специалистов может занять до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.

Отметим, что изначально Великобритания намеревалась приобрести в Соединенных Штатах 138 самолетов F-35. Однако с 2006 года Минобороны королевства купило 27 машин.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın müdafiə naziri: “Ölkədə F-35 üçün kifayət qədər pilot yoxdur”

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