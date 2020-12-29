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В Великобритании заявили о нехватке кислорода для больных COVID-19

В Великобритании заявили о нехватке кислорода для больных COVID-19 В больницах Великобритании для лечения зараженных коронавирусом сложилась критическая ситуация
Другие страны
29 декабря 2020 г. 20:15
В Великобритании заявили о нехватке кислорода для больных COVID-19

В больницах Великобритании для лечения зараженных коронавирусом сложилась критическая ситуация.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден.

"В больницах заканчивается кислород. В одном из фондов не осталось неинвазивных аппаратов", - написала она в Twitter.

В декабре появилась информация о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Ее обнаружили в Великобритании. По данным специалистов, новый вариант вируса на 70% заразнее обычного, однако нет веских доказательств того, что он опаснее с точки зрения смертности. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что из-за новой мутации возбудителя COVID-19 эпидемиологическая ситуация в стране "вышла из-под контроля".

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