В Великобритании запретят одноразовые вейпы

Правительство Великобритании представит законопроект, который позволит запретить продажу одноразовых вейпов в стране.

Правительство Великобритании представит законопроект, который позволит запретить продажу одноразовых вейпов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Отмечается, что запрет будет введен на фоне почти девятикратного роста числа подростков в возрасте от 11 до 17 лет, пользующихся одноразовыми вейпами, за последние два года. В канцелярии Сунака отметили, что в настоящее время 9% британцев в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы.

"Долгосрочные последствия для здоровья от вейпов неизвестны, но содержащийся в них никотин может вызывать сильное привыкание. При этом отказ от них иногда провоцирует беспокойство, проблемы с концентрацией и головные боли. Вейпы могут помочь взрослым бросить курить сигареты, однако дети никогда не должны пользоваться ими", - сказано в заявлении.

В нем говорится, что около 70% британцев поддерживают инициативу правительства.

Также предусматривается введение новых штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним и запрета на продажу никотиновых паучей лицам младше 18 лет.