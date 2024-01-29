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В Великобритании запретят одноразовые вейпы

В Великобритании запретят одноразовые вейпы Правительство Великобритании представит законопроект, который позволит запретить продажу одноразовых вейпов в стране.
Другие страны
29 января 2024 г. 04:50
В Великобритании запретят одноразовые вейпы

Правительство Великобритании представит законопроект, который позволит запретить продажу одноразовых вейпов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Отмечается, что запрет будет введен на фоне почти девятикратного роста числа подростков в возрасте от 11 до 17 лет, пользующихся одноразовыми вейпами, за последние два года. В канцелярии Сунака отметили, что в настоящее время 9% британцев в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы.

"Долгосрочные последствия для здоровья от вейпов неизвестны, но содержащийся в них никотин может вызывать сильное привыкание. При этом отказ от них иногда провоцирует беспокойство, проблемы с концентрацией и головные боли. Вейпы могут помочь взрослым бросить курить сигареты, однако дети никогда не должны пользоваться ими", - сказано в заявлении.

В нем говорится, что около 70% британцев поддерживают инициативу правительства.

Также предусматривается введение новых штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним и запрета на продажу никотиновых паучей лицам младше 18 лет.

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