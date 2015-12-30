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    В Великобритании закрылась самая старая АЭС

    В стране прекращает свое существование поколение генераторов Magnox

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Великобритании закрывается расположенная в Уэльсе атомная электростанция "Уилфа 1".

    Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

    "АЭС "Уилфа" закрывается и вместе с этим в Великобритании прекращает свое существование поколение генераторов Magnox", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что "Уилфа 1" - самая старая АЭС Великобритании - она просуществовала около 45 лет. Изначально ее планировалось закрыть в сентябре 2014, однако процесс затянулся до декабря 2015.

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