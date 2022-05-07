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В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян

В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.
Другие страны
7 мая 2022 г. 17:47
В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

"UKHSA может подтвердить, что в Англии у человека была диагностирована оспа обезьян. У пациента есть недавняя история поездок из Нигерии, где, как полагают, он заразился этой инфекцией прежде чем отправиться в Великобританию", - отмечается в сообщении.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.

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