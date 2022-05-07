В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

"UKHSA может подтвердить, что в Англии у человека была диагностирована оспа обезьян. У пациента есть недавняя история поездок из Нигерии, где, как полагают, он заразился этой инфекцией прежде чем отправиться в Великобританию", - отмечается в сообщении.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.