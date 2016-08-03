​В Великобритании задержаны двое подозреваемых в финансировании терроризма

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Полиция графства Уэст-Мидлендс в Великобритании задержала двух человек в городе Ковентри по подозрению в финансировании террористических группировок в Сирии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает сайт полиции графства, подозреваемые были задержаны в разных частях города, где все еще продолжаются обыски.

Задержания стали следствием расследования при участии разведывательных служб страны. Информации о национальности подозреваемых и масштабах финансовой помощи не приводится.