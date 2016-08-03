 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Великобритании задержаны двое подозреваемых в финансировании терроризма

    Обыски все еще продолжаются

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Полиция графства Уэст-Мидлендс в Великобритании задержала двух человек в городе Ковентри по подозрению в финансировании террористических группировок в Сирии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает сайт полиции графства, подозреваемые были задержаны в разных частях города, где все еще продолжаются обыски.

    Задержания стали следствием расследования при участии разведывательных служб страны. Информации о национальности подозреваемых и масштабах финансовой помощи не приводится.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi