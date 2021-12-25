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В Великобритании задержали вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в Виндзорский замок

В Великобритании задержали вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в Виндзорский замок Сотрудники полиции задержали в субботу утром вооруженного мужчину, прорвавшегося на территорию Виндзорского замка, где в настоящее время Рождество отмечает королева Великобритании Елизавета II.
Другие страны
25 декабря 2021 г. 20:46
В Великобритании задержали вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в Виндзорский замок

Сотрудники полиции задержали в субботу утром вооруженного мужчину, прорвавшегося на территорию Виндзорского замка, где в настоящее время Рождество отмечает королева Великобритании Елизавета II.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британской полиции.

19-летний мужчина из города Саутгемптон на юге Англии, имя которого не разглашается, был заключен под стражу. "Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остается под стражей", - заявили сотрудники полиции.

Правоохранители уточнили, что мужчина проник на территорию Виндзорского замка, но ему не удалось попасть ни в одну из построек резиденции. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте. "Мы не считаем, что есть опасность для общества", - добавили в полиции.

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