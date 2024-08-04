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В Великобритании задержали 100 человек после столкновений с полицией

В Великобритании задержали 100 человек после столкновений с полицией В Великобритании задержали 100 человек после столкновений ультраправых с полицией в Ротереме, один из правоохранителей получил ранения.
Другие страны
4 августа 2024 г. 20:04
В Великобритании задержали 100 человек после столкновений с полицией

В Великобритании задержали 100 человек после столкновений ультраправых с полицией в Ротереме, один из правоохранителей получил ранения.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Насильственные протесты возле гостиницы в Holiday Inn Express в Ротереме начались из-за того, что там, по данным организаторов протестов, размещают просителей убежища.

В ответ на протест ультраправых около ста человек провели акцию против фашизма, стоя напротив сторонников выдворения мигрантов, однако затем они покинули место событий, прежде чем первый протест вылился в драку с полицейскими.

На фоне протестов задержания были произведены по всей Англии и Северной Ирландии, в том числе в Лондоне, Хартлпуле, Бристоле, Белфасте, Саутпорте, Халле, Сток-он-Тренте и Ливерпуле. Ожидается, что их станет еще больше — полиция изучает записи камер видеонаблюдения с места протеста. Некоторым из задержанных уже выдвинуты обвинения.

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