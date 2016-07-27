​В Великобритании за последний год предотвращены восемь терактов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Великобритании предотвратили за последний год восемь терактов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам на брифинге глава полиции британской столицы Бернард Хоган-Хоув.

"У нас не было терактов с момента ужасного убийства Ли Ригби, когда военнослужащий был убит на улицах этого города около трех лет назад, но мы сорвали планы по организации нескольких терактов, включая восемь за последние 12 месяцев", - сказал главный комиссар крупнейшей британской полицейской службы Скотленд-Ярд.

"Как минимум в двух или трех случаях террористы получили или практически получили доступ к оружию, другие готовились с использованием холодного оружия, еще в одном случае планировалось нападение на сотрудников полиции или вооруженных сил", - привел Хоган-Хоув подробности сорванных терактов.