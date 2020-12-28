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В Великобритании выявили свыше 30 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании выявили свыше 30 тысяч случаев COVID-19 за сутки Количество выявленных за минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 30,5 тыс.
Другие страны
28 декабря 2020 г. 08:57
В Великобритании выявили свыше 30 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество выявленных за минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 30,5 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным, за последние 24 часа умерли 316 инфицированных.

Напомним, что днем ранее власти сообщили о 34,6 тыс. случаев заражения и 316 летальных исходах. В общей сложности в Великобритании умерли свыше 70,7 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования достигло 2,29 млн. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 30% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря.

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