В Великобритании выявили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в графстве Бристоль на юго-западе Англии, относится к категории "вызывающих беспокойство" мутаций

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в графстве Бристоль на юго-западе Англии, относится к категории "вызывающих беспокойство" мутаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при минздраве королевства.

В нем отмечается, что новый штамм отличается от ранее выявленного на юго-востоке Англии кентского варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.

Специалисты консультативной группы также сообщили о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии, который был классифицирован как "изучаемый вариант". Всего в стране было выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами. В Службе общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили о наличии "высокой степени уверенности в том, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов".

Врачи добавили, что теперь в стране есть четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории "вызывающих беспокойство". Помимо упомянутых кентского и бристольского вариантов, к ним причисляют штаммы, впервые обнаруженные в ЮАР и Бразилии.