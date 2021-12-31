О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Великобритании выявили максимальное количество случаев заражения COVID-19 за сутки

В Великобритании выявили максимальное количество случаев заражения COVID-19 за сутки Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 189,2 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 06:25
В Великобритании выявили максимальное количество случаев заражения COVID-19 за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 189,2 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации.

Предыдущий антирекорд - чуть более 183 тыс - был установлен в среду. На протяжении последних девяти дней в королевстве регистрируют более 100 тыс заражений в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 45% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве достигло 12,7 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 332 человека - наивысший показатель с 2 марта. Днем ранее было отмечено 57 летальных исходов. В общей сложности в Великобритании умерли 148,4 тыс человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 172,6 тыс жителей, что является одним из самых больших показателей в Европе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
27 декабря 2021 г. 07:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi