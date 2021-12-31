В Великобритании выявили максимальное количество случаев заражения COVID-19 за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 189,2 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 189,2 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации.

Предыдущий антирекорд - чуть более 183 тыс - был установлен в среду. На протяжении последних девяти дней в королевстве регистрируют более 100 тыс заражений в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 45% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве достигло 12,7 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 332 человека - наивысший показатель с 2 марта. Днем ранее было отмечено 57 летальных исходов. В общей сложности в Великобритании умерли 148,4 тыс человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 172,6 тыс жителей, что является одним из самых больших показателей в Европе.